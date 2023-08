BRAND NAME:MANPHOTO

70's Levi's BIG-E リーバイスロゴ ストライプパンツ



表記SIZE:LL

実寸

ウエスト 約77cm(平置き×2の値)

レングス 約78cm

股上 約30cm

ワタリ 約33cm

裾幅 約22cm

CONDITION:USED

MANPHOTO社製レザーパンツ

素材...本革

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

