下記の6冊をセットで出品します。

「ゴーストワールド 日本語版」- Ghost World

「ペイシェンス 日本語版」- Patience

「ウェルソン 日本語版」- Wilson

「ザ・デス・レイ 日本語版」- The Death-Ray

「カリカチュア 日本語版」- Caricature

「鉄で造ったベルベットの手袋のように 日本語版」- Like a Velvet Glove Cast in Iron

#ダニエルクロウズ #ダニエルクローズ #DanielClowes #Daniel_Clowes #本 #コミック/コミック

ペット、喫煙者はおりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

