◆ブランド

HYSTERIC GLAMOUR / ヒステリックグラマー

◆特徴

ヒスガール

◆サイズ表記

L

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:69

身幅:58

肩幅:49

袖丈:66

◆カラー

灰 / グレー

◆素材

綿(コットン)

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0876

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

