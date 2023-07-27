注目ショップ プロデュース 【新品未使用】石井美保さん 日傘 サンバリア 折りたたみ ピンク 傘

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

石井美保さんプロデュース日傘折りたたみ晴雨兼用新品未使用タグ付き先日、石井美保さんの公式サイishiimiho.comでアウトレットとして購入しました。念のため検品しましたがアウトレットかわからない位綺麗な状態ですがお含み置きいただき心配な方はお控え下さい。※お値下げ不可※自宅保管品ですので 神経質な方のご購入はご遠慮下さい※商品の状態確認し、納得した上で 購入をお願いいたします#石井美保#日傘#折り畳み

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