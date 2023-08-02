【年間ランキング6年連続受賞】 ショルダー タビー バッグ 型番73995 X 26 ショルダーバッグ

タビー ショルダー バッグ 26 X
used コーチ COACH 2WAY 斜め掛け ショルダーバッグ ハンドバッグ
型番73995
ルイヴィトン グルネル
ショルダーバッグ新品タグ付き
"1970年代よりアーカイブされているコーチ デザインをモダンに仕上げたタビー ショルダーバッグ。かっちりとしたつくりで、ポリッシュド ペブル レザーで仕上げました。アイコニックな雰囲気のシグネチャー ハードウェアで仕上げた、コンパクトな26。取り外し可能な2種類のストラップを使用して、ハンドバッグとして、ショルダーバッグまたはクロスボディとしてもお使いいただけます。"(BY COACH JAPAN)
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材質:ポリッシュド ペブル レザー
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仕様:
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内側にファスナー付きポケット、多機能ポケット
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スナップ開閉、裏地付き
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外側にポケット
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取り外し可能ショート ストラップ、ハンドルから本体までの長さ17cm
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2WAYに使用できる取り外し可能ロング ストラップ、肩から本体までの長さ54cm
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サイズ:縦15cm x 横26cm x マチ7.5cm
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付属品:タグ、ケアカード、保存袋
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購入場所:アメリカコーチ
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タビー ショルダー バッグ 26 X型番73995"1970年代よりアーカイブされているコーチ デザインをモダンに仕上げたタビー ショルダーバッグ。かっちりとしたつくりで、ポリッシュド ペブル レザーで仕上げました。アイコニックな雰囲気のシグネチャー ハードウェアで仕上げた、コンパクトな26。取り外し可能な2種類のストラップを使用して、ハンドバッグとして、ショルダーバッグまたはクロスボディとしてもお使いいただけます。"(BY COACH JAPAN)コーチ 2wayバッグカラー:ブラック材質:ポリッシュド ペブル レザー仕様:内側にファスナー付きポケット、多機能ポケットスナップ開閉、裏地付き外側にポケット取り外し可能ショート ストラップ、ハンドルから本体までの長さ17cm2WAYに使用できる取り外し可能ロング ストラップ、肩から本体までの長さ54cmサイズ:縦15cm x 横26cm x マチ7.5cm付属品:タグ、ケアカード、保存袋購入場所:アメリカコーチ アウトレット即購入OKです。即決優先になります。