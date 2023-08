訳あり 80's ヴィンテージ スウェット ブルー トレーナー small A0189 スウェット

数ある商品の中からお選びいただきありがとうございます。

●商品説明

●サイズ

タグ表記 Small

着丈 66cm

身幅 48cm

桁丈 86cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態

古着アイテムですので薄汚れ等ございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●購入場所

卸市場

A0189

●その他、注意事項

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。出品時状態等に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

