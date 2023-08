⚫︎アイテム名

⚫︎ブランド

French Military / フランス軍

⚫︎サイズ

表記サイズ : 25

ウエスト 92cm

股下 75cm

総丈 109cm

裾幅 26cm

わたり幅 約34.5cm

股上 約39cm

※若干の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

カーキ

⚫︎生地

コットンツイル

⚫︎コメント

50年代フランス軍のM-47カーゴパンツ。

こちらはコットンツイルの前期型。後期型はヘリンボーンになります。こちらは前期型の中でも初期の分類に入る物で、フロントのトップボタンが比翼になっています。こちらの方が個体数が少なく希少で、古着屋さんでも高値が付けられています。

M-47パンツはマルタンマルジェラが愛したことでも有名で、タフな質感のファブリックと、股上の深さや裾のストラップの絞りなど、生地のクオリティとファッション性の高さを兼ね備えた、非常に完成度の高い逸品で、昔から普遍的に人気のあるアイテムです。

ここ数年で個体数が激減し、非常に高騰しているアイテムです。およそ70年前の物なので、少々の薄汚れ等見られますが、状態としてはデッドストックに近いお品になります。

希少なヴィンテージ品になります。

是非この機会に。

⚫︎コンディション

バックの左ポケット付近に伝線痕、フロントの部分的にほぼ目立たない程度の薄汚れが見られます。おそらくデッドストックに近い物かと思いますが、70年以上経過している物ですので、ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

⚫︎備考

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します!(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。)

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

#daisuke古着

#daisukevintage

#daisukespecial

#daisukemilitary

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

