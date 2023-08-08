国内外の人気が集結 ルイビィトンショルダーバック ショルダーバッグ

VUITTON正規品

【シゴウ様専用】⭐︎美品⭐︎J&M davidson カーニバル

ショルダーバッグ

希少✨グッチ ショルダーバッグ GGキャンバス×レザー チャーム ブラック 黒

モノグラム

バレンシアガ ショルダーバック キャンバス

肩掛け

美品 フルラ ショルダーバッグ エレナ ゴールドチャーム アイボリー

ショルダー

MICHAEL KORSショルダーバッグ バッグ ハンドバッグ レディースバッグ

斜めがけバッグ

新品 キューポット 定価41800円 パールホイップ クロスボディーバッグ

専用巾着に入れて発送します

PRADA リュックサック



未使用 イルビゾンテ ショルダーバック ¥45,100税込

サイズ

最終値下げ！ ミュゼット サルサ M51258 LOUIS VUITTON

W28cmxH20cmxD12cm 、ハンドル 約105～120ｃｍ

SOMES SADOLE ソメスサドル ショルダーバッグ



GW特価 極美品 ルイヴィトン フェイボリットMM

定価15万以上します

BALENCIAGA ハンドバッグ



ニコルリー NICOLE LEE ハンドバッグ ショルダー

全体的にきれいな状態です！

coach 2way ショルダーバッグ福袋

使用感は若干あり

【美品】LOUIS VUITTON ショルダーバッグ ダミエ 裏地赤

新品感はないですが、そこが味があり逆にいいと思います。

【美品】J&M DAVIDSON カーニバル M フリンジ レア色 2way

カバンの内ポケット内に若干すれがありますが気になるほどではありません。

ヴィヴィアン ウエストウッド 2wayショルダーバッグ ハート オーブ 型押し

ベタつきもなし

新品未使用品✨ コーチ シグネチャー セレナ 2way ショルダーバッグ

シリアルナンバー画像アップ

希少・極美品【UGG】アグ ムートン ロゴ ショルダーバッグ ブラックスエード



✨美品✨FURLA リンダ キャリーオール 2way クロスボディ グレージュ

チャックも若干かためですが良好です。

セリーヌ フォルコ キュイル トリオンフ / スムースカーフスキン タン

ペットボトルも入るサイズで、日常使いにピッタリです

BURBERRY ショルダーバッグ ノバチェック



COACH オールドコーチ デボンバッグ ショルダー ネイビー斜め掛け 9908

付け根の部分は交換してしまいました。

ディオール ショルダー ウォレット ポーチ バッグ

写真追加したので確認お願い致します。

the row n/s park tote ミディアムブラック medium



にゃんコロリン様♪♪HERMES エルメス トリヨンクレマンス エブリン2PM

もう使わないので、出品します

BURBERRY バーバリー ショルダーバッグ レザー ノバチェック

即購入OKです。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

VUITTON正規品ショルダーバッグモノグラム肩掛けショルダー斜めがけバッグ専用巾着に入れて発送しますサイズW28cmxH20cmxD12cm 、ハンドル 約105～120ｃｍ定価15万以上します全体的にきれいな状態です！使用感は若干あり新品感はないですが、そこが味があり逆にいいと思います。カバンの内ポケット内に若干すれがありますが気になるほどではありません。ベタつきもなしシリアルナンバー画像アップチャックも若干かためですが良好です。ペットボトルも入るサイズで、日常使いにピッタリです付け根の部分は交換してしまいました。写真追加したので確認お願い致します。もう使わないので、出品します即購入OKです。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】ステラマッカートニーファラベラ【美品】COACHショルダーバッグ ネービー美品✨ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ハート エラ 銀オーブ未使用品 サマンサタバサ サマタバ 2way バッグ【美品】フェンディ ズッカ ショルダーバッグ スエード ブラウン レザー【美品】FURLA リリー ショルダーバッグ カメラバッグ レザー グレージュvasic bond mini mini シルバー