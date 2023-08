#みぃブランド一覧

◆おすすめポイント♪

女性らしい優しいピンクにクリーム色の小花がアクセントになっていて、とっても可愛いらしいリュックです♡

コンパクトサイズですが、マチが8cmあるので、3つ折財布や、小さめペットボトル、携帯等が入る大きさです☆*°

リュックとしてはもちろん、斜めがけや、ショルダーを外してハンドバッグとしてもお使い頂けます

ディズニーや、旅行、プレゼントにもオススメです(*´꒳`*)

◆参考価格5万円

◆ブランド

MICHAEL KORS マイケルコース

◆商品名

リュックサック バッグパック

◆素材/カラー

レザー/くすみ ピンク 淡いピンク

◆サイズ(約)

幅 17cm

高さ 20cm

マチ 8cm

◆付属品

ショルダーストラップ×2本

◆状態

未使用美品ですが、自宅保管の為神経質な方はお控えください。

◆ブラント品について

神奈川の公安委員会から古物商許可のある、ブランド買取を営む知人から、譲って頂いたものになります。

プロのバイヤーによる3重鑑定済みですので、ご安心下さい^^

#みぃブランド一覧←他にも沢山あります☆

ぜひ覗いて見てください(˃̵ᴗ˂̵)

#MICHAELKORSショルダーバッグ

#マイケルコースリュックサック

#マイケルコース

#ケイトスペード

#フルラ

#リュック

#リュックサック

#ピンク

#バックパック

#ミニ

#コンパクト

#ハンドバッグ

#プレゼント

カラー···ピンク

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 未使用に近い

