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【返品?交換対象商品】 NGC 【本物保証】E027 MS62 (小型) 新一圓銀貨 明治36年 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

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1円銀貨　50銭銀貨　一分銀　古銭　古札
＜ 日本の近代貨幣
【限定2,000枚】ディズニー　ドナルド　銀貨 1オンス　純銀
明治36年 (1903年)の
2002年 日韓ワールドカップ記念硬貨
新一圓銀貨です＞
旭竜50銭銀貨　明治3年　蔵出し
竜・菊花紋章・桐/菊葉脈の
【証明書付】ジンバブエ100兆ドル 1枚 (No.1)
デザインが美しい日本の
2021年スリーグレセス マスターピース銀貨
コインです。
ミントセット　未開封　6セット

1970 S アメリカ コイン America / Rpm / DDO/ RD
・発行：明治36年 (1903年)
【最高鑑定品超希少コイン】1986年エリザベスヤングヘッド　ピエフォート金貨
・図柄：竜・菊花紋章・桐/菊葉脈
NGC-MS69 1994 American Eagle 1/10オンス金貨
・直径：38.1mm
洪憲元年　湖南 開国記念　中華銀幣　銀貨　壹圓　26.7g 希有物
・重量：26.96g
希少！旭日１０銭（未使用品、極美品）明治４０－大正６年、全年号揃い１０枚セット
・品位：銀900/銅100
【本物保証】E027 NGC MS62 明治36年 新一圓銀貨 (小型)
・発行枚数：5,131,096枚
【最高鑑定PR70DC】米イーグル銀貨・シルバー・コイン・硬貨　元箱付フルセット
・保証機関：アメリカの
★【1964年】東京オリンピック千円／プルーフ銀貨（12枚組）
大手鑑定機関NGC
ミントセット 貨幣セット　まとめて19点 特年あり
・鑑定評価：「MS 62」
1964年　東京オリンピック　メダル
・認定番号：「4537356-013」
未使用！旧100円札　板垣退助　100枚 2-5

2023年パンダ銀貨　スラブ入り　NGC MS70 説明書付き
★本物であることが保証されて
2022　カナダ　メイプルリーフ　ムラーノガラス　テントウムシ　1オンス　銀貨
おりますので安心してご購入
紀元前450年から400年の古代ギリシャコイン
くださいませ。
（古593）海峡植民地　20セント銀貨　9枚❗
分類...銀貨

【竜50銭銀貨】明瞭ウロコ　希少　7枚　古銭　コレクション

商品の情報

商品の状態未使用に近い

1890 英領インド 1ルピー銀貨 ゴシッククラウン ビクトリア MS63 E

【稀少】旭日竜20銭銀貨 明治4年 「欠銭」 美品 美トーン

天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ硬貨

★47都道府県★地方自治法施行60周年記念 千円銀貨幣 Bセット コンプリート
ご覧いただきありがとうございます。＜ 日本の近代貨幣 明治36年 (1903年)の 新一圓銀貨です＞ 竜・菊花紋章・桐/菊葉脈の デザインが美しい日本の コインです。・発行：明治36年 (1903年)・図柄：竜・菊花紋章・桐/菊葉脈・直径：38.1mm・重量：26.96g・品位：銀900/銅100・発行枚数：5,131,096枚・保証機関：アメリカの 大手鑑定機関NGC・鑑定評価：「MS 62」・認定番号：「4537356-013」★本物であることが保証されて おりますので安心してご購入 くださいませ。分類...銀貨

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【返品?交換対象商品】 NGC 【本物保証】E027 MS62 (小型) 新一圓銀貨 明治36年 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

38分钟前

【返品?交換対象商品】 NGC 【本物保証】E027 MS62 (小型) 新一圓銀貨 明治36年 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

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