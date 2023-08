◆ブランド MASU エムエーエスユー

◆アイテム 22AW FLOWER-CUT LEATHER PANTS フラワーカットレザーパンツ 42 MVFW-PT0722

◆コンディション S

◆素材 山羊革

◆色 RED / レッド

◆定価 85,800円(税込)

◆表記サイズ 42

◆サイズ詳細

ウエスト:約70cm

股上:約29.5cm

股下:約71cm

裾幅:約17cm

◆備考

ハンガー、プライスタグ付き

ブランドのシグネチャーであるレーザーカットデザインを利用したレザーパンツ。

フロントファスナー開きのスキニーシルエットというストイックな印象に対して、ソフトな印象の花柄のコントラストが特徴的。

裏面のコーティングは補強の役割をしているが、そこへ輝く箔を用いるなど、見えない部分まで拘りを感じる1着です。

【MASU / エムエーエスユー】

型の決まった服の長所と短所を考察し、その型や伝統を尊重しながら、現代の空気を纏わせることに重きを置く。

コンセプトは「マス/プロダクト(MASU / PRODUCT)」で、明確な固定概念がある要素を再定義することで生まれる新しい量産品を指している。

ブランド名は、日本語の敬語に使用される「~ます」に由来。日常で最も多く使用されながら価値を無くさない「ます」という言葉のように、洋服が好きな人達にとって価値が無くならないアイテムやスタイルの提案をしている。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 新品、未使用

