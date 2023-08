--------------------------------------------

ボスのスーパーオーバードライブです。

Limetone Audio 今西さんと

ギタリスト AssHさんの動画を

参考にしたモディファイです。

マイルドさを残しながらスムースでモダンな音で、

VEMURAM Xotic などイメージが非常に近い印象です。

ダイオード→1N456A

オペアンプ→JRC4558D 艶あり

LED→青

それぞれ交換・変更しています。

不具合なし動作確認済み。本体のみ。

元々のオペアンプとダイオードも付属。

コレクションとして所有しておりましたが、

ほとんど使用することがなかったため、

必要な方へお譲りできればと思い出品いたします。

ほかの出品と一緒に購入していただける場合は

送料が安くなるぶんと梱包や発送が楽になるぶん、

お値下げさせていただきますので、

よろしくお願いいたします♪

--------------------------------------------

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

--------------------------------------------BOSS SD-1 SUPER OverDriveボスのスーパーオーバードライブです。Limetone Audio 今西さんとギタリスト AssHさんの動画を参考にしたモディファイです。マイルドさを残しながらスムースでモダンな音で、VEMURAM Xotic などイメージが非常に近い印象です。ダイオード→1N456Aオペアンプ→JRC4558D 艶ありLED→青それぞれ交換・変更しています。不具合なし動作確認済み。本体のみ。元々のオペアンプとダイオードも付属。コレクションとして所有しておりましたが、ほとんど使用することがなかったため、必要な方へお譲りできればと思い出品いたします。ほかの出品と一緒に購入していただける場合は送料が安くなるぶんと梱包や発送が楽になるぶん、お値下げさせていただきますので、よろしくお願いいたします♪--------------------------------------------

