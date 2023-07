【ナイキ エア フォース 1 ’07 LX】

AIR FORCE 1 ’07 LX(DH7435-300)の出品です。エアフォースコレクションを放出!(^-^)。レアアイテムも多いのでお早めにお願いいたします。

70年代の古き良き時代感を表現したコレクションが誕生!“NIKE(ナイキ)”がアスリートたちをサポートしはじめた70年代の空気感を漂わせる、架空のトラックチームコレクション、”NIKE ATHLETIC CLUB(ナイキ アスレティック クラブ)”。鮮やかなカラーウェイとワンポイントのロゴ、往年の名作スニーカーがラインナップする。40周年目を越え、現代のストリートシーンで輝きを放つ"AIR FORCE 1(エアフォース1)"も、70年代を謳歌するデザインへ。深い味わいを持つプログリーンでまとめられたアッパーはスウェードで構成、そこに真っ白をスウッシュをセット。またソールもホワイトにすることで綺麗なコントラストを生み出すことに成功している。ヒールにはバーシティジャケットのワッペンを彷彿とさせる肉厚の刺繍で"AF-1"のロゴを配置。シンプルながらも絶妙なカラーリングのコンビネーションで魅せる、懐かしくも新しい"AIR FORCE 1"らしさを感じさせる新作となっている。

■2022年頃購入、10回利用、比較的美品です。状態は写真を御確認のうえ購入をお願いいたします。

※箱は付きません。一枚目写真は新品時です。

■グリーン

■サイズ

日本サイズ 25.5cm

足長 28.5 cm

足幅 10.1 cm

厚底高さ 4.0 cm

ニューバランス m990 m1300 m1400 m998 ネイビーや、ナイキ コルテッツ アディダス スタンスミス プーマ スエード ディアドラ のような格好よさもあります。早い方順でお願いいたします。

↓

#フックトック出品中

#フックトックシューズ

#フックトックカジュアル

#フックトックナイキ

#ナイキエアフォース1

#ナイキエアマックス95

#ナイキエアマックス90

#ナイキエアフォース

【ご参考】

ボンダイ ナイキ エアモアアップテンポ モアアップテンポ モアテン ダンク SB エアジョーダン エアジョーダン1 エアフォース1 エアマックス90 エアマックス と並ぶ人気アイテムです。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

