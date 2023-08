◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzoTシャツTENDERLOIN の 半袖Tシャツ です!TENDERLOIN tenderloinテンダーロイン てんだーろいんT-JACQUARD S/SSHORT SLEEVEショート スリーブNATIVE GTM GUATEMALAグアテマラ ガテマラBORDERRED PURPLE BURGUNDYレッド パープル アカ ムラサキ赤 紫 バーガンディーM medium エム ミディアムEXILE JSBJソウルブラザーズ 岩ちゃん2015年 SS AW FW 春夏 秋冬SPRING SUMMERFALL AUTUMN WINTERリリース 15SSカラー バーガンディーサイズ M採寸 肩幅約49cm 袖丈約20cm 身幅約52cm 着丈約66cm素材 50%COTTON 50%POLYESTER定価 15,984円購入場所 恵比寿本店付属品 なしコメント ネイティブテイストなジャガードボーダーラインをあしらったクルーネックTシャツになります! 映画「HiGH&LOW(ハイアンドロー)」にて三代目 J Soul Brothersの岩田剛典(コブラ)が着用していたモデルです!No.2023 1135 0620B83◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzoTシャツ★プロフィール必読!★フォロワー様大募集!★同時大量購入者様は割引します!★急に大幅値下げや出品終了あります!○即決:即お支払いしていただければOK!○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象 ・言葉遣いの悪い方 ・頻回な質問者 ・返答がない方 ・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包の為、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、ご購入をよろしくお願いいたします。◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzoTシャツ

