競売 クラフトの定番！新入荷　ナチュラル　ヌメ革　187ds 生地/糸

商品名 クラフトの定番！新入荷 ナチュラル ヌメ革 187ds
♪スヌーピー♪ハピネス柄♪ツイン・フィットシーツ♪ヴィンテージ♪発色良好♪美品♪
【リモンチェッロ様専用】check＆stripe ニットその他まとめ売り
加工 タンニンなめし
1.リボンまとめ売り
1199円 在庫2枚★ 生地 布 資材 はぎれ ハギレ 恐竜
厚さ 1.2～1.3ミリ
輸入生地 ♡バブル柄 ピンクグラデ グレー 42cm♡ ドット柄 USAコットン
正絹 本場大島紬 7マルキ 牡丹 37×100 #524
種類 牛革
#70 ヴィンテージ ラリーキルト / カンタキルト / カバー /
ヴィンテージファブリック フィンランド製 北欧ヴィンテージ 北欧インテリア
手触り やや硬め
古布 藍染 垂れ幕 綿（一部）（D D）専用
正絹綴地螺鈿加工お太鼓袋帯
状態 傷やムラ、ヘッド部分に水汚れがあります
北欧絵織糸
ハンドメイド生地大量【まとめ売り】
管理番号 23040713
リバティプリント カットクロス❁ウィルトシャー ジュエルボックスコレクション
じんこ様
★お使いいただくうちに飴色へとエイジングがお楽しみいただけるナチュラルヌメ♪
ミーチャン様ご専用 絞り浴衣リメイク用生地
◆こうの早苗◆キラキラポーチ◆別売りライトストーン付De tout coeur
ご自身で染色もできるので下地としてもお使いいただけます
クロスステッチ キット☆読書の少女
20 ヌメ革ハギレ ネイビー
しっかりとしたハリ、コシのあるヌメ革です(^^♪
FN10298y 10303y 着物 正絹 未使用 反物 花柄
ANNA SUI 帯
【ハンドメイドキット】お花と和菓子の縁起つるし飾り 新品未開封品12個＋つり輪
ミナペルホネン タンバリン ライトベージュ
商品名 クラフトの定番！新入荷 ナチュラル ヌメ革 187ds加工 タンニンなめし厚さ 1.2～1.3ミリ種類 牛革手触り やや硬め状態 傷やムラ、ヘッド部分に水汚れがあります管理番号 23040713★お使いいただくうちに飴色へとエイジングがお楽しみいただけるナチュラルヌメ♪ ご自身で染色もできるので下地としてもお使いいただけます しっかりとしたハリ、コシのあるヌメ革です(^^♪