競売 クラフトの定番！新入荷　ナチュラル　ヌメ革　187ds 生地/糸

商品名 クラフトの定番！新入荷 ナチュラル ヌメ革 187ds

♪スヌーピー♪ハピネス柄♪ツイン・フィットシーツ♪ヴィンテージ♪発色良好♪美品♪



【リモンチェッロ様専用】check＆stripe ニットその他まとめ売り

加工 タンニンなめし

1.リボンまとめ売り



1199円 在庫2枚★ 生地 布 資材 はぎれ ハギレ 恐竜

厚さ 1.2～1.3ミリ

輸入生地 ♡バブル柄 ピンクグラデ グレー 42cm♡ ドット柄 USAコットン



正絹 本場大島紬 7マルキ 牡丹 37×100 #524

種類 牛革

#70 ヴィンテージ ラリーキルト / カンタキルト / カバー /



ヴィンテージファブリック フィンランド製 北欧ヴィンテージ 北欧インテリア

手触り やや硬め

古布 藍染 垂れ幕 綿（一部）（D D）専用



正絹綴地螺鈿加工お太鼓袋帯

状態 傷やムラ、ヘッド部分に水汚れがあります

北欧絵織糸



ハンドメイド生地大量【まとめ売り】

管理番号 23040713

リバティプリント カットクロス❁ウィルトシャー ジュエルボックスコレクション



じんこ様

★お使いいただくうちに飴色へとエイジングがお楽しみいただけるナチュラルヌメ♪

ミーチャン様ご専用 絞り浴衣リメイク用生地



◆こうの早苗◆キラキラポーチ◆別売りライトストーン付De tout coeur

ご自身で染色もできるので下地としてもお使いいただけます

クロスステッチ キット☆読書の少女



20 ヌメ革ハギレ ネイビー

しっかりとしたハリ、コシのあるヌメ革です(^^♪

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名 クラフトの定番！新入荷 ナチュラル ヌメ革 187ds加工 タンニンなめし厚さ 1.2～1.3ミリ種類 牛革手触り やや硬め状態 傷やムラ、ヘッド部分に水汚れがあります管理番号 23040713★お使いいただくうちに飴色へとエイジングがお楽しみいただけるナチュラルヌメ♪ ご自身で染色もできるので下地としてもお使いいただけます しっかりとしたハリ、コシのあるヌメ革です(^^♪

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

FN10298y 10303y 着物 正絹 未使用 反物 花柄ANNA SUI 帯【ハンドメイドキット】お花と和菓子の縁起つるし飾り 新品未開封品12個＋つり輪ミナペルホネン タンバリン ライトベージュ