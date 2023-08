【上品】 ミッチェル様専用 スマートフォン本体

カラー: ホワイト

OS: ColorOS 7.1(based on Android™ 10)

CPU: Qualcomm® Snapdragon™665

バッテリー: 4025mAh

RAM: 6GB

ストレージ: 128GB

サイズ: 6.44 インチ

スクリーン素材: Corning®Gorilla®Glass 5

解像度: FHD+(2400×1080)

画面占有率: 89.9%

表示方式: 有機EL(AMOLED)

アウトカメラ: 約4800万画素(f/1.7) + 約800万画素(f/2.2) + 約200万画素(f/2.4) + 約200万画素(f/2.4)

インカメラ: 約1600万画素(f/2.0)

綺麗に使っていました

カメラの機能はとてもいいです

支払いは残っていません

すぐに使えます

商品の情報 ブランド オッポ 商品の状態 やや傷や汚れあり

