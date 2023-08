閲覧ありがとうございます。

2019年購入、使用回数5回程、ほとんど使っていません。

動作確認は、問題ありません。

サウンド:体に刺さります。

超美品だと思います。

是非ご検討、宜しくお願いいたします。

【スペック ※Head部分】

・Custom Designed & Hand Crafted in California

・メタルシャーシ/ ダイアモンド・プレート

・Class AB 駆動10w/25w Multi-Watt™

・Dyna Watt Power( チャンネルアサイン可能)

・2Channnel / 4 Style Modes

・オールチューブ:パワー管2xEL84 / プリ管5x12AX7

・オートバイアス機能付き

・フル・バッファードFX ループ

・サイズ:12 5/8 (W)x6 3/4 (D)x5 7/8 (H)

・重量:約5.5kg

・1 ボタン フットスイッチ(チャンネル切り替え用)

・パッド付きGig Bag 付属

・MADE IN U.S.A.

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

