ホワイト着用回数2回美品ではございますが完璧をお求めのかたは購入をお控えください。定価18480円JOURNAL STANDARD◆人気のテープシリーズのロングドレスから長袖が登場!ありそうでなかったワンピース型は1枚でも様になる便利なアイテム。さらっとシンプルに合わせても可愛いですが、レイヤードしても可愛い◎【HOLIDAY/ホリデイ】ホリデイ(HOLIDAY)は、固定概念や既成概念にとらわれず、ボーダレスに、そして自由にファッションを楽しむをコンセプトに、’’今''を提案します。**********************透け感:ホワイトはややあり裏地:なし伸縮性:なし光沢感:なし生地の厚さ:普通

