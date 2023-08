【日本限定モデル】 balance 【試着のみ】new M2002 ニューバランス 26cm BK スニーカー

M2002Rのブラック26cmです。

公式では完売が続いており気に入っていたのですが、プレゼントで頂いた別のnew balanceを優先して履いているため、玄関での試着のみ。

ほぼ新品です。

購入時と同様の状態(箱、梱包材)で郵送します。

シンプルなカラーで履き心地も良いので、登板機会の多いスニーカーになるのではないでしょうか。

ニューバランスのヘリテージカラーでトーナルに彩った「M2002R」を上質なスエード/メッシュアッパーでベーシックカラーのブラックで仕上げました。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザインにN ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールを組み合わせ、ペアでコーディネートできるユニセックスサイズで展開します。

new balance 2002 1500 990 991 992 993

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

