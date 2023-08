Rare XIX century England sweet heart jewelry SHJ sterling & ruby North Star

19世紀 WWI イギリス スウィートハートジュエリー 北極星、シルバー925、ルビー

北極星だけが常に一箇所にあることから、古来より恋愛の貞節や不変の象徴とされてきました❣❣

今回ご紹介するこのようなジュエリーは、スイートハートジュエリーと呼ばれています。今ではアメリカやヨーロッパでも非常に希少な存在です。Sweet Heart Jewelry(スウィートハート ジュエリー)とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。

人々は何千年もの間、プレゼントを交換してきました。最も一般的で古いプレゼントの一つは、愛と癒やしのシンボルであり、幸福と幸運をもたらすタリスマンのチャームです。

これはとても古いヴィクトリアン(19世紀終わり)のチャームです。 WWIのとき大人気なアイテムでした。お母さん、恋人、妻、彼氏や夫、彼女、子供など、大切な人への贈り物として最適です❣

サイズ

ワチカン入り、2.2x1.6cmです。

シルバー925の刻印Sterling。

この価格は非常にお得です。

よろしくお願いいたします❣

