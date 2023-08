☆ご覧いただいてありがとうございます☆

ザスコッチハウス THE SCOTCH HOUSE ニット セーター 緑 メンズ



●商品名

・X-LARGE エクストララージ ニット セーター

●ポイント

・ビッグゴリラロゴ ※プリントではございません!

・超希少デザイン、人気カラー

・肉厚生地

●サイズ

・LARGE ※X-LARGE相当の大きめ

●実寸

着丈→72

肩幅→64※ドロップショルダー

身幅→64

袖丈→60

●カラー

・ブラック、黒色

※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

・特に問題なく、これから沢山ご愛用頂けるものになります^_^

●その他注意事項

・あくまでも古着になりますので新品の様な状態ではございませんのでご理解いただいた上でご検討下さい(^-^)

このアカウントの商品は新品、デッドストック以外、全てクリーニング済みとなっております

閲覧ありがとうございます

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

