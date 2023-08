新品 箱、タグ付き 国内正規品

天然皮革

adidas STAN SMITH アディダス スタンスミス FTWR WHITE/OFF WHITE/SCARLET fv4146 スマイル ニコちゃん

プレミアムレザーのアッパーに、ヒールには2つのトレフォイルと【Stan Smith】で象ったスマイルを配したユーモラスなひねりを効かせたデザイン。

※adidasのインソール(中敷き)について

環境にやさしい接着剤を使用しているため、ご使用前(新品)は中敷きが浮いている場合があります。

接着剤の粘着性は保たれていますので、ご着用による圧力と体温で固定されます。

・新品未使用ですが、接着剤のはみ出しや小傷、僅かな汚れがある場合があります。また外箱にダメージ、箱中の包装紙に破れがあるものもございます。完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。

・梱包は簡易包装とさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

