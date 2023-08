■商品名

Tokyo Revengers mastermind JAPAN スカジャン

東京リベンジャーズ× mastermind JAPAN (マスターマインド・ジャパン)スカジャン

■サイズ

Lサイズ:着丈70.0 裄丈93.0 身巾69.0

※プレミアムバンダイHPから引用

■状態…新品未使用(未開封)

※掲載の商品の写真はプレミアムバンダイHPから引用

※最後の2枚の写真は実物です

■付属品…なし

■注意事項

・すり替え防止の為返品は出来ません。

・ご購入前にプロフィール欄を一読いただきご了承の上ご購入をお願いします。

■以下、プレミアムバンダイHPからの引用

漫画「東京卍リベンジャーズ」の歴史的フィナーレを、マスターマインドジャパンが最大リスペクトと共に、盛大に祝福!!本コラボ企画が実現しました。 フロントに本コラボ用にデザインされたオリジナルロゴとドラケンのタトゥーが入った mastermind JAPANのアイコンであるスカルボーン(骸骨)、左袖に特攻服からインスパイアを受けた、天上天下唯我独尊の文字、バックに初代東京卍會をイメージしたロゴにスカルボーンを組み合わせたデザインを、高度な技術をもった機械刺繍で表現。中綿なしなので、春先から秋口まで軽く羽織れ、年間を通して着用が可能な、ライトな着心地のスタンダードスカジャンです。

mastermind JAPAN (マスターマインド・ジャパン)ブランド・プロフィール 1997年にデザイナーの本間正章氏がスタートさせた日本のファッションブランド。MADE IN JAPANにこだわり日本の素材、伝統技術、最新技術をリアルクローズに落とし込み世界に発信。2001年よりパリの合同展示会への出展を皮切りに2003年から2011年までパリにてコレクションを発表。ブランド設立15周年の2013SSでコレクション活動を休止。 2017年よりmastermind JAPAN、MASTERMIND WORLDと2ライン化し、コレクション活動を新たに始める。 ウブロ、グローブ・トロッター、アディダス、メルセデス・ベンツなど他ブランドとのコラボレーションも多く手掛ける。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マスターマインドジャパン 商品の状態 新品、未使用

