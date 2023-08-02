新作モデル BOGLIOLI ボリオリ ジャケット 44 テーラードジャケット

BOGLIOLI ボリオリのジャケットです。
ベルベスト ☆ リネン100% サファリ ジャケット 44 伊製 紺 春夏
昨年春に購入して短時間試着したのみの品です。
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サイズ44
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ボリオリ
|商品の状態
|未使用に近い
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BOGLIOLI ボリオリのジャケットです。昨年春に購入して短時間試着したのみの品です。サイズ44#ボリオリ#BOGLIOLI#タリアトーレ#TAGLIATORE#ラルディーニ#LARDINI#テーラードジャケット#BEAMSF#BEAMS
商品の情報
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|未使用に近い