【お買い得！】 ☆ちくわ様専用☆converse　コンバース ランスターモーションハイ スニーカー

コンバース ランスターモーションハイ

CONVERSE RUN STAR MOTION HI

品番:171545c

カラー:ブラック

サイズ:23.5cm

新品、未使用、タグ付き

海外限定、日本未発売のデザインです。

友人に韓国で購入していただきましたが、似合わなかったため出品しました。

中紙に破れあり、箱崩れはありません。

外箱を梱包して発送させていただきます。

お探しの方いらっしゃいましたら、いかがでしょうか。

海外製品、また一度人の手に渡った物になりますので、ご了承の上購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

