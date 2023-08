ご覧いただきありがとうございます!

カワサキつなぎです。

サイズ3L

カワサキ ツナギ

着丈53センチ

肩巾54センチ

袖丈63センチ

胸囲(B)126センチ

胴囲(W)108センチ

股下82センチ

タグはありませんが、新品未使用です。

状態は画像でご確認お願いいたします。

折り畳んでの簡易梱包となります。

ご理解の上ご検討お願いいたします。

KAWASAKI パブリック メカスーツ

メカニック オートバイ

バイクつなぎ

作業着 kawasaki

kawasaki ORIGINAL EQUIPMENT

コットン ツナギ 作業着 (3L)

カラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます!カワサキつなぎです。サイズ3L着丈53センチ肩巾54センチ袖丈63センチ胸囲(B)126センチ胴囲(W)108センチ股下82センチタグはありませんが、新品未使用です。状態は画像でご確認お願いいたします。折り畳んでの簡易梱包となります。ご理解の上ご検討お願いいたします。KAWASAKI パブリック メカスーツ メカニック オートバイ バイクつなぎ作業着 kawasaki kawasaki ORIGINAL EQUIPMENT コットン ツナギ 作業着 (3L)カラー···ベージュ

