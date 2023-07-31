無料発送 HD SENNHEISER 800 6.35mm純正ケーブル S ケーブル/シールド

SENNHEISER HD 800 6.35mm 純正ケーブル

オヤイデ Black Mamba-a V2 1.8m



Acoustic Revive POWERMAX 5500 電源ケーブル

社外製 4.4mmケーブルをリケーブルしてHD800sを使用していたので使用頻度は低く、目立った大きな傷や汚れはございません。

WAGNUS Zillion Sheep NU-1 4.4mm 2pin

動作確認済みです。

1点のみ!最高スペック16芯 金メッキケーブル ダブル3.5mm/4.4mm



VA1.6-3c 100m巻

プラグに関しては目に見えるか見えないかぐらいの小さな傷が存在しますがこちらも大きな傷はございません。

【貴重品】Vintage Belden 8412 シールドケープル 3本



SENNHEISER HD 800 S 6.35mm純正ケーブル

【ゼンハイザー純正】HD800S,HD800,HD820 用標準ケーブル/6.3mmプラグ

Rosenkranz Blood Stream 1 オーディオ 電源ケーブル



ノードスト Nordost Heimdall 2 LANケーブル 1.0m

ケーブル

電線 vvf 1.6-3 2巻 200m 黒白赤

イヤホン

ベイブ専用VA2.0-3C②

ヘッドホン

富士電線 1.6-3c 100m （黒白赤）

ヘッドホンケーブル

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SENNHEISER HD 800 6.35mm 純正ケーブル社外製 4.4mmケーブルをリケーブルしてHD800sを使用していたので使用頻度は低く、目立った大きな傷や汚れはございません。動作確認済みです。プラグに関しては目に見えるか見えないかぐらいの小さな傷が存在しますがこちらも大きな傷はございません。【ゼンハイザー純正】HD800S,HD800,HD820 用標準ケーブル/6.3mmプラグケーブルイヤホンヘッドホンヘッドホンケーブル

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Rosenkranz HP-RbBg フルカスタムVer.(2pin&mmcx)VVFケーブル 住電HS 電線 VVF2.0-3C 黒.白.赤 1巻〔100m〕