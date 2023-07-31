無料発送 HD SENNHEISER 800 6.35mm純正ケーブル S ケーブル/シールド

SENNHEISER HD 800 6.35mm 純正ケーブル
オヤイデ Black Mamba-a V2 1.8m
Acoustic Revive POWERMAX 5500 電源ケーブル
社外製 4.4mmケーブルをリケーブルしてHD800sを使用していたので使用頻度は低く、目立った大きな傷や汚れはございません。
WAGNUS Zillion Sheep NU-1 4.4mm 2pin
動作確認済みです。
1点のみ!最高スペック16芯 金メッキケーブル ダブル3.5mm/4.4mm
VA1.6-3c 100m巻
プラグに関しては目に見えるか見えないかぐらいの小さな傷が存在しますがこちらも大きな傷はございません。
【貴重品】Vintage Belden 8412 シールドケープル 3本
SENNHEISER HD 800 S 6.35mm純正ケーブル
【ゼンハイザー純正】HD800S,HD800,HD820 用標準ケーブル/6.3mmプラグ
Rosenkranz Blood Stream 1 オーディオ 電源ケーブル
ノードスト Nordost Heimdall 2 LANケーブル 1.0m
ケーブル
電線 vvf 1.6-3 2巻 200m 黒白赤
イヤホン
ベイブ専用VA2.0-3C②
ヘッドホン
富士電線 1.6-3c 100m （黒白赤）
ヘッドホンケーブル
Rosenkranz HP-RbBg フルカスタムVer.(2pin&mmcx)
商品の情報
|ブランド
|ゼンハイザー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
VVFケーブル 住電HS 電線 VVF2.0-3C 黒.白.赤 1巻〔100m〕
SENNHEISER HD 800 6.35mm 純正ケーブル社外製 4.4mmケーブルをリケーブルしてHD800sを使用していたので使用頻度は低く、目立った大きな傷や汚れはございません。動作確認済みです。プラグに関しては目に見えるか見えないかぐらいの小さな傷が存在しますがこちらも大きな傷はございません。【ゼンハイザー純正】HD800S,HD800,HD820 用標準ケーブル/6.3mmプラグケーブルイヤホンヘッドホンヘッドホンケーブル
商品の情報
|ブランド
|ゼンハイザー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし