▼商品名

501XX 1955Model

CONE DENIM WITE OAK

MADE IN THE USA

▼サイズ(平置き実寸)

ウエスト:39.5(表記33インチ、31〜32インチ程度)

股下:75.5

股上:30

裾幅:20.5

▼説明

リーバイスヴィンテージクロージング

501XX 1955年モデルです。

今となっては希少なアメリカ製となります。

裾上げはしておりません。

サイズが合わなかったため出品いたします。

※追記

裾の写真を追加しました!

▼検索用

リーバイス

levi's

セルビッジデニム リジッド 復刻

コーンミルズ社ホワイトオーク工場製

CONE DENIM WITE OAK

MADE IN THE USA

リーバイスヴィンテージクロージング

501XX 1955年モデル

セルビッジデニム リジッド 復刻

コーンミルズ社ホワイトオーク工場製

アメリカ製

usa製

米製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▼商品名LEVI'S VINTAGE CLOTHING501XX 1955ModelCONE DENIM WITE OAKMADE IN THE USA▼サイズ(平置き実寸)ウエスト:39.5(表記33インチ、31〜32インチ程度)股下:75.5股上:30裾幅:20.5▼説明リーバイスヴィンテージクロージング501XX 1955年モデルです。今となっては希少なアメリカ製となります。裾上げはしておりません。サイズが合わなかったため出品いたします。※追記裾の写真を追加しました!▼検索用リーバイスlevi'sセルビッジデニム リジッド 復刻コーンミルズ社ホワイトオーク工場製CONE DENIM WITE OAKMADE IN THE USAリーバイスヴィンテージクロージング501XX 1955年モデル セルビッジデニム リジッド 復刻コーンミルズ社ホワイトオーク工場製アメリカ製usa製米製

