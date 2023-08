○FLAG STUFF DELIVERY HELLS フラグスタフ 地獄特急便 春画 浮世絵 両面 アームロゴ ロンt ブラック XL

○コットン100%

○size XL

肩幅 52cm

身幅 55cm

着丈 70cm

袖丈 60cm

※着用感に関しましては身長 体重 体型による個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^

○メンズカテゴリーですがデザイン カラーリング サイズ感から女性の方が着用しても良い雰囲気です^ ^

○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます♪

○USED品につき使用感がございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください。また美品表記しているお品に関しましては新品 未使用品と異なりあくまで古着レベルでの状態になりますので予めご了承くださいませ^ ^

○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^

○追跡可能ならくらくメルカリ便にて発送致します。頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ☆

☆シャツ ジャケット スウェット パーカー USA製 UK製 をはじめドメスティックブランド ノーブランド アウトドア モード系ブランドなどジャンルを問わず幅広く出品させて頂いておりますので気になるお品がございましたらぜひよろしくお願い致します^_^

ネイバーフッド

ダブルタップス

WTAPS

セントジェームス

バスクシャツ

ワコマリア

ブラックアイパッチ

オフホワイト

レディース

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フラグスタフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○FLAG STUFF DELIVERY HELLS フラグスタフ 地獄特急便 春画 浮世絵 両面 アームロゴ ロンt ブラック XL○コットン100%○size XL肩幅 52cm身幅 55cm着丈 70cm袖丈 60cm※着用感に関しましては身長 体重 体型による個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^○メンズカテゴリーですがデザイン カラーリング サイズ感から女性の方が着用しても良い雰囲気です^ ^○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます♪○USED品につき使用感がございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください。また美品表記しているお品に関しましては新品 未使用品と異なりあくまで古着レベルでの状態になりますので予めご了承くださいませ^ ^○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^○追跡可能ならくらくメルカリ便にて発送致します。頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ☆☆シャツ ジャケット スウェット パーカー USA製 UK製 をはじめドメスティックブランド ノーブランド アウトドア モード系ブランドなどジャンルを問わず幅広く出品させて頂いておりますので気になるお品がございましたらぜひよろしくお願い致します^_^ネイバーフッドダブルタップスWTAPSセントジェームスバスクシャツワコマリア ブラックアイパッチオフホワイトレディース

