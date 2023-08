100％本物 28.0cm 新品⭐希少 アディダスチュブラードーム スニーカー

期間限定セール 5/2〜

UNION Air Jordan1 AJKO Sail Leather 27.5

最終価格の為、これ以上のお値下げ不可です。

アディダス チューブラー ドゥーム

adidas TUBULAR DOOM

トレンド、テクノロジー、伝統だけでなく、新境地を開拓すること。 その概念こそがまさに、Tubularのルーツなのです。

最新のスタイルを求めるパイオニアたちの欲求を徹底的に満たす、その存在こそがTubular。

今年流行りのグレー色で、注目度抜群のアイテムです!

adidasのチューブラードゥームにEVA素材が搭載されたニューモデルが登場しました。

アッパーには最新技術のプライムニットが仕様され、フィアッパーには最新技術のプライムニットが仕様され、フィット感と優れた通気性を実現しており、

独特なデザインが特徴的な一足と仕上がっています。

●新品タグ付き

●サイズ:28.0cm (USA 10.0)

(400)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

