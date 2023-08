2015年に新宿モンクレール店舗にて購入、豪華なファーが付いたARMOISEになります♪

カラーは1番人気のブラックでサイズは00、画像10に載せてますが今シーズン定価は330000円のお品です♪

エルミファー HERMIFURのショートタイプのデザインでかなり人気のモデルになります♪

3シーズン、合計10回程の着用で主観になりますがかなり綺麗な状態を保っております♪

かなり綺麗な状態ですが着用した中古品ですので微細な汚れがある場合もございますので神経質な方はご遠慮下さい♪

ボタンやファスナートップも綺麗です♪

※アニメタグがクリーニングの際に外れてしまいました♪

カラーブラック

サイズ00

着丈57

身幅43

肩幅38

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

