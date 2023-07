"#まことVTG :出品中商品一覧です。

■商品説明

NIKEのAIRMAX360 レザージャケット ブルゾンです。

胸元にロゴ刺繍、袖口にAIRMAX360の刺繍。

全世界的に生産数が少なく、中古市場でもなかなかお目にかかることがないアイテム。前オーナーはナイキ社員から貰ったとのこと。

レザーはとても柔らかく、ツヤがあります。

何より形がかっこよく、流石NIKEという感じのジャケットです。

滅多に出てこないアイテム。

サイズはビッグサイズのXXL (2XL)です。

オーバーサイズに着用いただけます。

Tシャツ、フーディーやスウェットの上にさらっと羽織るだけでもキマるアイテムです。

■ブランド

nike

■カラー

黒

■デザイン

AIRMAX360 ジップアップレザーブルゾン

■詳細サイズ

表記:XXL (2XL)

着丈:70

身幅:65

袖丈:70

肩幅:53

■状態ランク

【A】目立った傷や汚れなし(若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態)

■状態詳細

目立った傷や汚れ無し。

■発送

送料無料。佐川急便での発送です。

丁寧な梱包を心がけています。

管理番号 : 16932210

90s 80s 古着 ヴィンテージ ビンテージ ゆるだぼ

古着女子 オーバーサイズ 古着屋 "

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

