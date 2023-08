○ Description of item

こちらは、当時ロイヤルフラッシュにて約30万で購入したサンタクローチェのバッファローレザージャケットになります。

サンタクローチェ といえば、ニールバレット の革ジャンを作っていた、ファクトリーブランドで、ブラッドピット・オーランドブルーム、木村拓哉さん等の世界を代表する方達がこぞって着用し、話題となっていたレザーになります。

独特の風合いと程よい重みが、流石サンタクローチェで、最高級にイケております。

写真の通り、着用しているだけで、街では良く何処のと聞かれ、驚かれます

また、イタリア製でもちろん高級感◎

メルカリでも相場が様々で状態があまり良くないものでも、50000円を超えている物も多数ありますが、早めに売り切れたい為、価格は低めに設定しておりますので完全早い者勝ちとします。

何かありましたらコメントお願い致します♪

○ Product Details

着丈 65

身幅 47

肩幅 45 cm

HERMES BALENCIAGA

OFF-WHITE BURBERRY

supreme

GUCCI

Louis Vuitton

PALACE

YEEZY

AMIRI

fear of god

AMBUSH

gosha

CELINE

Saint Laurent

LOEWE

Dior

PRADA

NIKE

VETEMENTS

VALENTINO

MARNI

ACNE STUDIOS

JIL SANDER

DRIES VAN NOTEN

johnlawrencesullivan

サリバン yproject

Midorikawa

Charles Jeffrey Loverboy

OUR LEGACY y2k dairiku

RAF SIMONS ラフシモンズ

jean paul gaultier ゴルチエ

20471120 グランジ kiko

beauty:beast サレン

masu ナンバーナイン

number nine

hysteric glamour サイケ

undercover the elephant

dolce and gabbana syu.

アンカバ ficce

black means issey miyake

好きにオススメです。

また、出品予定ですので、お楽しみに♪

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

