数量限定価格!! 2017S/S JUNHO 2PM LP盤 ジュノ K-POP/アジア

「2017 S/S リパッケージ盤」

JUNHO(From 2PM) Re:package Album

完全生産限定盤

【CD+2DVD】

・LP盤サイズケース仕様

各ディスク1度もみてません。

ジャケットやLPサイズフォトなども目立つ問題なく良好です。

ジャケットの軽度のスレ等はご了承下さいませ。

写真ご確認ください。

※袋は紛失しました。

◾︎CD

01. Ice Cream

02. Candy (Feat. SANA of TWICE)

03. Diamond

04. Canvas

05. Fine

◾︎DVD (2枚)

JUNHO Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT” (約159分)

◾︎8ページLPサイズフォト封入

2016年12月に日本武道館で開催された「JUNHO (From 2PM) Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT”」の模様をDVD2枚で完全収録!

#JUNHO #2PM #JUNHO_From_2PM #CD #DVD

ジュンケイ

ニックン

テギョン

ウヨン

ジュノ

チャンソン

2PM

2017SS

リパケ

アイスクリーム

icecream

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

