数量限定価格!! 2017S/S JUNHO 2PM LP盤 ジュノ K-POP/アジア

「2017 S/S リパッケージ盤」
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完全生産限定盤
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BTS 2020 SEASON'S GREETINGS
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TXT公式ペンライト2本セット〈新品未開封〉
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JUNHO Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT” (約159分)
TWICE ミナ
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2016年12月に日本武道館で開催された「JUNHO (From 2PM) Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT”」の模様をDVD2枚で完全収録！
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「2017 S/S リパッケージ盤」JUNHO(From 2PM) Re:package Album完全生産限定盤【CD+2DVD】・LP盤サイズケース仕様各ディスク1度もみてません。ジャケットやLPサイズフォトなども目立つ問題なく良好です。ジャケットの軽度のスレ等はご了承下さいませ。写真ご確認ください。※袋は紛失しました。◾︎CD01. Ice Cream02. Candy (Feat. SANA of TWICE)03. Diamond04. Canvas 05. Fine◾︎DVD (2枚)JUNHO Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT” (約159分)◾︎8ページLPサイズフォト封入2016年12月に日本武道館で開催された「JUNHO (From 2PM) Special Encore Concert “LAST HYPER NIGHT”」の模様をDVD2枚で完全収録！#JUNHO #2PM #JUNHO_From_2PM #CD #DVDジュンケイニックンテギョンウヨンジュノチャンソン2PM2017SSリパケアイスクリームicecream