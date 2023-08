※5/26迄の特別特価!

ご覧頂きましてありがとうございます♪

ブルーレーベルクレストフリッジの今季物のワンピースですପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ

購入してから一度だけ短時間試着しましたが、タグ付きの状態です。

可愛くて購入しましたが、バストに合わせて38サイズにしたところ、丈が長いので出品します。

ただ、手放すかどうか迷っている為、期間限定出品とさせて頂きます。

以下、公式サイトより抜粋

.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.

【Design】

ひらりと動くフレアスリーブから、ブランドアイコンであるチェックがのぞくフェミニンなシャツドレス。

フロントにピンタックをあしらった上品なデザインです。

ウエストにタックを入れることで胸元がフィットしすぎることを防ぎます。ウエスト後ろ中心部分はゴム仕様になっているので、適度にフィット感があり、美しいシルエットになっています。

【Fabric】

100デニールの糸で作ったタフタ素材です。透けの心配のない適度な肉感を持ちつつ、軽く柔らかい風合いが特徴です。

【定価】

¥39,600税込)

.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.

※お値下げ不可

素人保存の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。

発送方法はらくらくメルカリ便で設定してありますが、ゆうゆうメルカリ便へ変更となる事がございます。

ご了承頂ける方のみご購入下さい。

【検索用キーワード】

ブルーレーベルクレストブリッジ

ブルレ

ワンピース

ドレス

ピンクチェック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 未使用に近い

