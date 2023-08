【同梱不可】 ナイジェルケーボン×メゾンミハラヤスヒロ コンバットシューズ スニーカー/40 スニーカー

■商品ブランド

■品番C04FW704

■定価¥38,500

■商品説明

COMBAT SHOES コンバットシューズ

■商品サイズ

40

■実寸値

アウトソール縦32cm

アウトソール横12.5cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

■コンディション

内側に若干のスレは見られますが、その他に目立つ汚れやソールの減りも無く、おおむね美品です。

箱は付きません。

【発送方法】

●らくらくメルカリ便で発送させて頂きます。

●匿名発送ですので個人情報は保護されています。

●発送の際はリサイクル資材での簡易包装となりますのでご了承ください。

【注意事項】

●メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

●出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

●素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんが、

あくまで古着ですのでご理解の上ご購入お願いします。

【その他】

● 日中は仕事がありますので、対応が夜になりますのでご了承下さい。

●コメント無しの即購入歓迎です。

●気持ちの良いお取引を心がけています。ご購入お待ちしています!

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

