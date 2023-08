まだ購入したばかりで1度短時間着用しました。折り畳んでの発送となります。MLサイズ

襟にボタンホールがありますが、

もともと反対側にボタンはありません。

商品説明文です。

■コットンとポリエステルの混紡素材を使用し、編みで柄を表現するラッセルレース。

ドット状に仕上げることで独特の表情を生み出しております。

適度な肉感と柔らかさ、ドット状ながら強度も確保。

さらっとした快適な着用感もポイント。

■パターン

→人間の動きを考慮して作成された独自の立体的なパターンは、見た目の綺麗なシルエットを維持しつつも着心地にストレスを感じないものになっております。

■プライムオーバー

MAISON SPECIALの代名詞ともいえるサイズ感。

身幅、アームともに非常に大きく取り、肩をしっかりと落としたドロップショルダーから成る特徴的なオーバーシルエット。

アイテムそのものの品の良さが、オーバーサイズでも野暮ったく感じさせない大人のオーバーサイズシルエットに仕上げております。

シルエットによるリラクシングな印象ながら、そのパターンの美しさから野暮ったく見えず、むしろオーバーサイズだからこそ生まれる洒脱さとスタイリッシュさを醸し出します。

■ミリタリーアウターでも人気のモッズコートをベースに、フードは排除し、着丈は短く設定。

■前立ては比翼仕立てでミニマルに。

首元はスタンドカラーで、フェイクのボタンホールを施しモッズコートのディティールを再現。

■ポケットはボタン付きのものとボタンの無いものの2重設計で、収納面も安心かつデザインのアクセントにも。

■肘にタックを施し立体感と動きやすさを確保。

■後ろ身頃にはヨークを施し、バックシルエットにもデザイン性と立体感をプラス。

■ドットボタンで洗練された印象。

■ミリタリーテイストにドット状のラッセルレースが独特のアンバランスさ。

さらにシルエットで洗練された高級感溢れる雰囲気に仕上げた、MAISON SPECIALらしさ溢れるアイテム。

その表面感ゆえ難易度高めに見えますが、デザイン自体はシンプルですので、いつものようにスタイリングして頂ければ問題無いですし、素材のパワー自体が差別化を図るものになります。

普通のアイテムとは一味も二味も違う個性派アイテムをぜひお試し下さいませ

カラー...ブラック

ジップ・ボタン...ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

