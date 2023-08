ご購入前にこちらとプロフィールを全てご一読頂けますようお願い致します。

加藤和樹さんの10周年記念として限定で発売された「Team K」デザイン腕時計(シルバー×ブラック)になります。

複数購入した為こちらは未使用で今回撮影の為に開封しました。

電池は切れておりますのでご自身で交換をお願い致します。

保証書はございますがこちらの期限は1年ですので期限終了しておりますので初期不良等はご自身で対処をお願い致します。

未使用品ですが長年の素人保管ですので商品本体、外箱、ケース共に経年劣化はございます事をご理解頂き状態に神経質な方や美品をご希望の方はご遠慮下さい。

発送はらくらくメルカリ便の宅急便で送料込みのお値段になりますのでお値下げは不可とさせていただきます。

☆商品説明

10周年記念「Team K」デザイン腕時計(シルバー×ブラック)

シックでクールな“シルバー×黒”

裏面は10周年のロゴが入っています。

さらに盤面部分には「いつも笑顔でいられるように…」という想いを込めて「Laugh&Peace」の文字が入っています。

【仕様】

防水機能:日常生活防水

ムーブメント:ジャパンムーブメント、クォーツ、月差±25秒

時計本体サイズ(約):径30mmパイ×厚み 9.5㎜

重量(ベルト含む):30g

材質:時計部分/ステンレス

バンド/牛革

風防/クリスタルガラス

電池:初期モニター電池(※商品にセットしてありますモニター電池は、工場出荷時の作動確認用です。)

【原産国】中国

※取扱説明書・保証書あり(保証期間1年間)、オリジナルBOX付

定価12960円

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

