クレッタルムーセン ムーニンジャケット

klattermusen munin jacket

サイズ XS(S〜M相当)

カラー チャコール

定価 128,700円

*クリーニング、撥水加工済み。

平置き実寸

着丈72

肩幅47

身幅53

袖丈60

誤差はご容赦ください。

アークテリクス サーミーパーカ、ARC'TERYX Therme Parka 、MAMMUT、マムート、ズン ZUN HS Thermo Hooded Parka、 DESCENTE ALLTERRAIN、水沢ダウン、マウンテニア、

と並ぶ、最高のダウンジャケットだと思います。

ある程度使用していたので、ベンタイル特有のアタリ、若干の色あせがみられます。

写真にてご確認下さい。

175cm、60kgでジャストサイズ。

上記のダウンジャケットにはないシルエットです。主観ですが、形、色、風合い含めて、

とてもカッコいいと思います。

EINRIDE エイナリーダ、Asynja アシーニャ、nal ナル、frode フローデ、ALLGRON アルグロン、Ansur、Mithril ミスリル。

中古品になりますので、気になる方はご遠慮ください。

よろしくお願いしますいたします。

素材(詰め物)···ダウン、フェザー

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド クレッタルムーセン 商品の状態 傷や汚れあり

