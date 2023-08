Backlash

ジャパンカーフタンニン製品染め

襟付きレザーライダース

¥187000

純国産に拘り国内でも有数のタンナーによって仕上げられた0.8mm厚のカーフレザーを採用。弾力の強いもっちりとした質感は身体に馴染み易く、比較的柔らかな肌に吸い付くような心地の良さを備えた質感。独特な皺の形成が特徴で、大きく波を打つような立体的な皺が作り上げられていきます。製品の状態で染色を施工し、敢えて班を残した状態の仕上げ、自然由来の染色は時間の経過と共に風合いの強い深い色彩へとエイジングします。

数年前に大阪の堀江にある小さなセレクトショップで購入したのですが、別注をかけて着丈を少し伸ばしてあるので着用しやすいです、と言われて購入したと記憶しています。

モデルは174.60の体型で、中にTシャツ1枚で撮影してますが、冬はニットも着ておりました。

着用回数は、10回に満たないと思います。ただBacklashのレザー製品染めなので最初から味や小傷は多少あります。

あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さい。

size M

肩幅42脇下身幅47.5着丈前64着丈後61袖丈59

多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Backlash ジャパンカーフタンニン製品染め襟付きレザーライダース¥187000純国産に拘り国内でも有数のタンナーによって仕上げられた0.8mm厚のカーフレザーを採用。弾力の強いもっちりとした質感は身体に馴染み易く、比較的柔らかな肌に吸い付くような心地の良さを備えた質感。独特な皺の形成が特徴で、大きく波を打つような立体的な皺が作り上げられていきます。製品の状態で染色を施工し、敢えて班を残した状態の仕上げ、自然由来の染色は時間の経過と共に風合いの強い深い色彩へとエイジングします。数年前に大阪の堀江にある小さなセレクトショップで購入したのですが、別注をかけて着丈を少し伸ばしてあるので着用しやすいです、と言われて購入したと記憶しています。モデルは174.60の体型で、中にTシャツ1枚で撮影してますが、冬はニットも着ておりました。着用回数は、10回に満たないと思います。ただBacklashのレザー製品染めなので最初から味や小傷は多少あります。あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さい。size M肩幅42脇下身幅47.5着丈前64着丈後61袖丈59多少の誤差はご了承下さい。civilizedJunhashimoto1piu1uguale3WJKAKMKazuyuki kumagaiThe viridi-anneDEVOAレインメーカーJuliusSTRUMSTUDIOUSOuretRoenRoarIncarnationDevoaIeribミハラヤスヒロラウンジリザードリチウムオムファクトタムBackboneシェラックジョンローレンスサリバンラッドミュージシャンジョルジオブラットSiseVisvimノンネイティブUNDERCOVERName.auraleecomoliYAECAFilMelangeGraphpaperuniversal productsSTUDIO NICHOLSONO PROJECTFaliero SartiMARGARET HOWELLENGINEERED GARMENTSNEEDLEShenderschemeformeN.HOLLYWOODAndersen AnderseAldenPORTVELMINOTAUR

