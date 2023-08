定番 サングラス ルイヴィトン コンスピラシオン ブラウン パイロット サングラス/メガネ

ご覧頂きありがとうございます。

どうぞよろしくお願い致します。

ご覧頂きありがとうございます。他サイトで譲って頂いたお品ですが、使用する機会がない為、出品致します。定価 99900円ブランドLOUIS VUITTON (ルイ ヴィトン)モデルCONSPIRATION PILOTE CANVAS型番LVZ0202Uカラーダミエ茶(ブラウン色)レンズ100%UVカット付属品はありません。お値下げ不可。すり替え防止の為、返品返金は致しません。神経質な方は、ご購入をお控えください。どうぞよろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

