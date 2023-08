【返品不可】 ステューシー& ナイキ AIR PENNY II US10.5 28.5cm スニーカー

閲覧ありがとうございます。

Nike Air Penny IIは疑いようのない大胆なデザインで1996年にリリース。Air Pennyの中でも Max Air とZoom Airを初めて組み合わせたNike Air Penny IIは、既にアイコンとなっていたシルエットに新たな広がりを加える。

ヘンプと人工スウェードを使用したアッパー

クォーターパネルにカスタムステッチパターン

アウトソールにモールドされたブルーのStüssyロゴ

ブルーのエアバッグ

カラー···ベージュ

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

閲覧ありがとうございます。STÜSSY & NIKE AIR PENNY II を出品致します。サイズUS10.5 28.5cmNike Air Penny IIは疑いようのない大胆なデザインで1996年にリリース。Air Pennyの中でも Max Air とZoom Airを初めて組み合わせたNike Air Penny IIは、既にアイコンとなっていたシルエットに新たな広がりを加える。ヘンプと人工スウェードを使用したアッパークォーターパネルにカスタムステッチパターンアウトソールにモールドされたブルーのStüssyロゴブルーのエアバッグカラー···ベージュスニーカー型···ローカット履き口···紐

