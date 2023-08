正規通販 Anasounds　CERBERUS オーバードライブ レコーディング/PA機器

CERBERUS

SHURE MX393/0(無指向性) 2台セット バウンダリー マイク

Anasounds

【ジャンク】TASCAM タスカム 488 MK II MTR

定価:¥42000

動作確認済み 機材整理の為出品

CERBERUS(ケルベロス)は、3ツマミと3モード・クリッピングスイッチの操作系統によって、トランスペアレント系/TS系/プレキシ系オーバードライブから暖かみのあるディストーションまで幅広い歪みサウンドを得ることができる、コンパクトなオーバードライブ・エフェクターです。

3wayのクリッピングスイッチは、歪みの少ないLEDによるソフトクリッピング/シリコンダイオードを用いたハードクリッピング/ハイスレッショルドヴォルテージダイオードによるハードクリッピング、を選択することができます。

またボディ内部には、

ROLL OFF:歪みの包括的な調整を行う(クリーミーなトーンから歯切れの良いブライトなトーンまで設定可能)

TONE:TONEツマミの可変レンジの調節

ASYMMETRIC:クリッピング切替が中央時、非対称クリッピングに設定

LIGHT:LEDライトの明るさの調節

と4つのコントロールが用意され、歪みの質を細かく調節することができます。

仕様■コントロール:OUT, TONE, GAIN, クリッピングスイッチ

■トゥルーバイパス

■電源:9VDCアダプター(センターマイナス)、電池非対応

■寸法:118 x 64 x 59 mm

■重量:280 g

#エフェクター

#オーバードライブ

#ブースター

#クリーンブースター

#Anasounds

#CERBERUS

種類···エフェクター・プロセッサー

他にもエフェクター出品しております。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

