【ラッドミュージシャン-LAD MUSICIAN-スキニーデニム】

◎即購入大丈夫です。

【アイテム情報】

○サイズ : 42(S)

ウエスト:76cm

もも幅:26cm

裾幅:15cm

股上:23.5cm

股下:78cm

○色 : ライトブルー

○参考価格 : 27,500円

○状態 : 状態よく、目立った汚れやほつれはございません。

※ 古着である事のご理解をいただいた上で、ご購入頂けますと幸いです。

※ハイブランドから高級ブランド中心に色々なアイテムを出品していきますので、【フォロー】いただけると幸いです。

※お手数お掛けしますが購入前にプロフの一読願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラッドミュージシャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

