JIMMYCHOO ジミーチュースニーカー size37.0 (23.5〜24cm)こちらでお譲りいただき、前出品者様が2時間のみ着用、私は1度着用しました。左つま先に擦り傷、踵のソールが少し減っていますが全体的に綺麗な状態だと思います。スタッズの取れなし。とってもかわいいです。高級感もあり、どんな服にも合わせやすいです。購入店 表参道price 10万円くらい付属品 箱 保存袋LOUIS VUITTON ルイ ヴィトンGUCCI グッチPRADA プラダ BURBERRY バーバリー LOEWE ロエベ HERMES エルメス FENDI フェンディJIMMY CHOO ジミーチュウCELINE セリーヌBALENCIAGA バレンシアガChristian Louboutin クリスチャンルブタンなどお好きな方。カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

