買い保障できる ROAR スタッズ ラムレザージャケット ブラウン ライダース ロアー 2 M レザージャケット

★激レア ROAR スタッズレザージャケット★

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サイズ：表記２（Ｍサイズ位）

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実 寸：着丈71cm、身幅49cm

DIESEL BLACK GOLD レザージャケット

肩幅42cm、袖丈64cm

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状 態：美品

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シングルライダースジャケット

素 材：表地…ラムレザー

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裏地…毛95％、カシミヤ5％

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極少数モデルです。

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この機会に是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★激レア ROAR スタッズレザージャケット★カラー：ダークブラウンサイズ：表記２（Ｍサイズ位）実 寸：着丈71cm、身幅49cm 肩幅42cm、袖丈64cm状 態：美品素 材：表地…ラムレザー 裏地…毛95％、カシミヤ5％極少数モデルです。この機会に是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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