メインカラー···グレー

最後 27cm ナイキ リアクト インフィニティ ラン フライニット 2 白

サイズ 28センチ

NIKE Air Jordan 1 mid habanero red

使用回数6回程 美品

Nike Dunk Low ケンタッキー



ナイキ エアー ズーム ペガサス 92 844652 300 26.5cm

定番のカラーでどのコーデにも

ballaholic Asics Unpre Ars Low ブルー 28cm

合わせやすいスニーカーです!

Nike Air Jordan 1 Low "True Blue" 26cm



thisisneverthat × NewBalance 2002R

他のニューバランスと色が被ってしまってるため

26.5cm 定価以下 エアジョーダン1 ロー AIR JORDAN1 Low

出品することにしました

NIKE AIR MAX 95 ESSENTIAL 95 WHITE/WHITE



【早い者勝ち】ホカオネオネ ボンダイSR

短パンソックスと相性バッチリで

NIKE AIR FORCE 1 MID '07 QS "Venice"

夏のコーデのポイントになりますよ^_^

【超美品】HOKA ONEONE ANACAPA LOW GTX ネイビー



【新品・未使用】converse ct70 28.0cm

箱無しの為、お安めにしてます♩

美品⭐︎ NEW BALANCE M990GR2 スニーカー⭐︎



NIKE DUNK LUX SP SEQUOIA 27cm

以下説明文引用

NIKE DUNK LOW パンダ 27cm



【美中古】NIKE BLAZER LOW / SACAI

2012年に990シリーズの第3作目として登場した990V3。やみつきになる履き心地から、通年モデルが出なくなった今でも根強い人気を誇っている。過去にはStussy(ステューシー)やLevi's(リーバイス)などの有名ブランドとのコラボも展開。2021年に復刻を果たし、新色や限定カラーで界隈を賑わせている。

Concepts × Nike Air Max 1 "Mellow"



NIKEダンク グリーン

今回リークされたモデルは、スウェード素材が使用されていたパーツ部分を革に変更した一足。今作は深みのあるグレーで染められ、アクセントにネイビーを採用。スウェードが使われたオリジナルよりも落ち着きを見せた仕上がりとなっている。

NIKE AIR Force 1 ホワイト/イエロー/ユニバーシティーレッド



激レア色 クリスチャンルブタン メンズ スパイク 紫 40ハーフ 新品 パープル



【限定カラー】adidas originals CAMPUS 80S EMMI

ニューバランス

ジョーダン×パリ・サンジェルマン

無印良品

ニューバランススニーカー ローマコラボ

WTAPS

プロ必様専用ページミハラヤスヒロ blakey 白色スニーカー

NIKE

ナイキ ジョーダン1 ハイ OG ヘリテージ

adidas

NIKE W AIR JORDAN 1 MID ALUMINUM GREY

ノースフェイス

NIKE dunk low by you ケンタッキー風

コロンビア

新品 ナイキ ターミネーター HIGH black and phantom

パタゴニア

22ss Supreme®/Nike® Zoom Air Flight 95

好きにおすすめです!

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

メインカラー···グレーサイズ 28センチ使用回数6回程 美品定番のカラーでどのコーデにも合わせやすいスニーカーです!他のニューバランスと色が被ってしまってるため出品することにしました短パンソックスと相性バッチリで夏のコーデのポイントになりますよ^_^箱無しの為、お安めにしてます♩以下説明文引用2012年に990シリーズの第3作目として登場した990V3。やみつきになる履き心地から、通年モデルが出なくなった今でも根強い人気を誇っている。過去にはStussy(ステューシー)やLevi's(リーバイス)などの有名ブランドとのコラボも展開。2021年に復刻を果たし、新色や限定カラーで界隈を賑わせている。今回リークされたモデルは、スウェード素材が使用されていたパーツ部分を革に変更した一足。今作は深みのあるグレーで染められ、アクセントにネイビーを採用。スウェードが使われたオリジナルよりも落ち着きを見せた仕上がりとなっている。ニューバランス無印良品WTAPSNIKEadidasノースフェイスコロンビアパタゴニア好きにおすすめです!

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

26.5 新品 MM6 Salomon 白 黒 Cross HIGH スニーカーAir Jordan 1 Low OG "Bleached Coral"【更に値下げ!】Air Jordan 1 Mid Wear Away 26.0Nike Air Jordan 1 High OG Chicago 28.5cmダンク ハイ プロ グリーン nike NIKE ナイキ※30日まで限定価格!美品!【NIKE AIR JORDAN1】28.5cmNIKE カイリー8 インフィニティ マザーネイチャーアンドファザータイムアディダス キャンパス × Kasina × キム・ジョンギ◆◆未使用22AW アレキサンダーマックイーン 25.5〜26.0 スニーカー