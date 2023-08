超ポイントアップ祭 【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　ポロシャツ　オLL　バーバリー　742 ポロシャツ

新品未使用タグつき。

Kith Tilden Polo Morganite ニットポロ

値下げ不可

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジ

のポロシャツ。

価格 17,600円

【商品説明】

チェック柄をフロントにあしらった存在感あるポロシャツ。

フロントのチェック部分はサッカー組織のシャツ生地を採用。凹凸感による肌離れの良さと存在感ある見映えが特徴です。

【カラー】

オレンジ

【サイズLL(XL)】

総丈72.5 身幅56 肩幅48.5 袖丈24

※新品ですが自宅保管のため

神経質な方はお控え下さい。

#トップス

#Tシャツ

#ポロシャツ

#バーバリー

#BURBERRY

#ブラックレーベルクレストブリッジ

#BLACKLABELCRESTBRIDGE

#バーバリーブラックレーベル

#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE

#URBANRESEARCH アーバンリサーチ

#GROBALWORK グローバルワーク

#LAKOLE

#THESHOPTK

#GAP ギャップ

#H&M エイチアンドエム

#ZARA ザラ

#Bershka ベルシュカ

#BEAMSビームス

#TK タケオキクチ

#MK ミシェルクラウン

#BOYCOTT ボイコット

#RAGEBLUE レイジブルー

#UNIQLO ユニクロ

#GU ジーユー

#RUPERT ルパート

#R.NEWBOLDアールニューボールド

#UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ

#nanouniverse ナノ ユニバース

#SHIPS シップス

#HARE ハレ

#CIAOPANIC チャオパニック

#HIDEWAYS ハイダウェイ

#coen コーエン

#PaulSmith ポールスミス

#FREDPERRY フレッドペリー

#VivienneWestwood

#ヴィヴィアンウエストウッド

#MACKINTOSH マッキントッシュ

カラー...オレンジ

袖丈...半袖

柄・デザイン...チェック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

