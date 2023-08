IENA

21SS upper hights THE ROBIN 138301-SUN

セルビッチエコデニムソフトバギーパンツ

royal pussy denim サイズ L



週末割します♡⃜ロンハーマンRHMデニム

カラー サックスブルー

サイドベルト ワイドフレアデニムパンツ NZK6069【M.P Studios】



melt the lady tight low waist pants

サイズ S34

PLUM vintageリメイクデニム【新品】

ウエスト 66cm

SECOND DENIM PANTS 2023 ブラック

ヒップ 94cm

新品未使用♪ZARA☆デニムオールインワン

股上 24,5cm

Maison Margiela メゾンマルジェラ デニムパンツ ジーンズ パンツ

股下 70cm

IENA 【upper hights/アッパーハイツ】THE HIM

もも周り 62cm

maison margielaスラッシュデニムカットアウトデニム36

パンツ丈 94,5cm

DIESEL ストレートジーンズ



イブサンローラン デニム ジーンズ

【2023SS】

moussy HW 90S STRAIGHT 24inch デニム 新品

IENA

jonnlynx ジョンリンクス 再構築デニムパンツ ブラックデニム スキニー



JOHNBULL ジョンブル HARD WORKERデニム 34

毎シーズン大人気のデニムがアップデートして登場!

MOUSSY MVS FLARE BLU 23inch

今回は狭幅で赤耳のセルビッチデニム生地を使用しています。

THIRD MAGAZINE サードマガジン クロスウエストデニム 新品

セルビッチデニム生地は、昔ながらの限定の織機を使用している為、織りのスピードがゆっくりで、絶妙なシボ感とふっくらとした風合いなどの独特があります。

plage AGOLDE エーゴールドイー PAKER JEAN 25

今期はソフトバギー型を採用し、赤耳は、ウエストベルト内側に見えるような仕様にしたこだわりも。

もあこ様専用 五明祐子さん愛用 リーバイス リメイクジーンズ

また、後ろベルト部分にはビンテージライクにパッチ剥がし跡をあえて残しています。

levis ストレートデニム

履くだけでこなれた印象になれるデニムパンツです。

新品 ヤヌーク HighWaist RUTH デニム ブラック 26 田中みな実



新品 YANUK ヤヌーク 新型パトリシア PATRICIA-FBL 21

2回着用しました。

【DIESEL BLACK GOLD】ジーンズパンツ

タグあり。

未使用Lee×メルシーボークー別注18AW LB9551サルエルデニム パンツ



マウジー定価20412 美脚 MVRICHMOWMD Tapered デニム

中古品にご理解いただける方にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

IENA セルビッチエコデニムソフトバギーパンツカラー サックスブルーサイズ S34 ウエスト 66cm ヒップ 94cm 股上 24,5cm 股下 70cm もも周り 62cm パンツ丈 94,5cm【2023SS】IENA毎シーズン大人気のデニムがアップデートして登場!今回は狭幅で赤耳のセルビッチデニム生地を使用しています。セルビッチデニム生地は、昔ながらの限定の織機を使用している為、織りのスピードがゆっくりで、絶妙なシボ感とふっくらとした風合いなどの独特があります。今期はソフトバギー型を採用し、赤耳は、ウエストベルト内側に見えるような仕様にしたこだわりも。また、後ろベルト部分にはビンテージライクにパッチ剥がし跡をあえて残しています。履くだけでこなれた印象になれるデニムパンツです。2回着用しました。タグあり。中古品にご理解いただける方にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNDERCOVER 蝿、蜘蛛、蟻、稲妻刺繍デニム再構築 リメイク ドッキング フレア デニム パンツ ベルボトム 原宿 下北沢コムデギャルソン デニムフレイアイディー 新品未使用 ハイブリーチデニムパンツredcard bethMUSE de Deuxieme Classe SURT サート ベイカーデニムChloe クロエ デニム 36サイズ