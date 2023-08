ディテールやデザインから

【希少】90s The Chosen メッセージ プリント ムービー Tシャツ

50年代頃のものです

Ground Y tシャツ



【ST UK SY】紺タグ old stussy シングル プリントTシャツ

【サイズ/カラー】

海外オフィシャル 犬夜叉 ヴィンテージ加工Tシャツ L 黒 アニメTシャツ *

着丈(リブの付け根から):68cm

ウエスタン シャツ

肩幅(袖の付け根から付け根まで):46cm

※春巻龍様専用ページ合計7点※THE FLASH アメコミ ヒーロー 映画

身幅①(脇辺り計測):45cm

デッドストック 1987年製 megadeth メガデス ヴィンテージ Tシャツ

身幅②(裾辺り計測):50cm

【美品】モンクレール Tシャツ ホワイト レッド サイズM 国内正規品

袖丈(脇下から):14cm

古着 90s 在原みゆ紀着用 馬 シャツ 半袖 グレー アニマル 動物 ③



限定品 岡本太郎 タワレコ Tシャツ taro okamoto フォト 写真

165/53の細身で大き目に雰囲気よく着れました!

未使用に近い MONCLER 2021春夏新作 クルーネックコットン半袖Tシャツ

好みや着方もありますが

#ak3333様専用#90s #casper #Tシャツ #青

165~185くらいの方にオススメです!!!

【希少デザイン】ヒステリックグラマー☆センター刺繍ロゴTシャツ ヒスガール



Supreme Animal Kingdom S/S M Tee

ボルドー のような雰囲気のある赤に

ケンネイビーKENVY

くすんだ黒です

【新品】+J スーピマコットンリラックスフィットクルーT



れいれい様セットshare spirit Tシャツ 新品、未使用 タグ付き

#赤どれ? ←で赤のアイテムchecK!!!

ファットランクpロゴTシャツ

#黒どれ? ←で黒のアイテムchecK!!!

BABY METAL バンドT ベビーメタル 2017 黒 バックプリント



RAF SIMONS カットソー



シュプリーム Rick Rubin Tee 白S

【状態】

新品未使用 whimsy verdy コラボ Tシャツ

画像のように袖に小さな

【新品未使用】MONCLER ロゴTシャツ ホワイト Mサイズ

二箇所の補修痕がありますが

【値引き交渉不可商品】古着 90s Ozzy Osbourne

場所柄、注視しないと分からない位です

John Lawrence Sullivan 21 aw シースルーTシャツ



レア80’s stussy photo tee

傷んでやすい古いレーヨンteeですが

ラフシモンズシャツ

画像①のように腹部下部に小さな

【美品】ハーレーダビッドソン 半袖両面プリントTシャツ 古着

薄まりがある以外は問題ないです

【人気コラボ】ヨウジヤマモト×ニューエラ☆センター刺繍ロゴTシャツ シグネチャー



レア! ディズニー プリンセス ヒロイン プリント Tシャツ ディズニー 80S

他は特に目立った汚れやダメージはなく

【希少コラボ M】NOCTA×NIKE フロントロゴ バックプリント 希少

古着ならではの良い味わいです^ ^

美品 Moncler Genius × fragment フォトプリントTシャツ



ルイヴィトン 1271V ホワイト カジュアル Tシャツ

【備考】

【値下げ不可】古着 00s KORN

タグはなく判別しにくいのですが

DIME MLT ATHLETIC JERSEY 23SS Sand L 新品

〜50年代のものです。

メゾンマルジェラ tシャツ



【大人気モデル】KENZO タイガー オーバーサイズ Tシャツ 虎 XL

リブの作りや、

230510⑤90's BRONZE AGE Tee

70年代以降のレーヨンTEEと違い

THE RAMPAGE 武者修行ファイナル 限定Tシャツ

シルエットが秀逸で

90s ビンテージ ハーレー ドラッグレース Tシャツ Easy riders

この年代ではとても珍しいビッグシルエット♪

【希少】アンダーカバー ウエステッドユース コラボ Tシャツ L サイズ3 黒



Alice In Wonderland Cheshire Cat White

ビッグシルエットは

木村拓哉さん愛用Standard Californiaオンライン限定LogoT

こちらから→ #BGSTどれ?

正規 19AW Maison Margiela マルジェラ ロゴ Tシャツ



希少!STUSSY ステューシー ドラゴン タトゥーアート ストックロゴ

レーヨンteeは伸縮性が少なく

フルーツオブザルーム Tシャツ タイダイ サイズM 90s ヴィンテージ 古着

着にくかったりしますが

SupremeTシャツ

こちらは柔らかく着やすいです

【希少デザイン】ワイスリー☆バックプリント入りTシャツ ヨウジヤマモト 即完売.



90s Aerosmith Tシャツ GET A GRIP 菅田将暉着用

アメリカでは不吉な数字とされている

deep river tシャツ who28 hideyoshi 着用

13が歪んでプリントされているのも面白く

old ghosts ghost powell bones brigade 90

フロントのスコーピオンズの

専用商品です☆ルイヴィトン Tシャツ LOUIS VUITTON

プリントとのバランスも面白いです

Bristol MLB TEE



ブルースウェーバー 伊勢丹限定 サイズL

他にもレーヨンTEE

DESCENDANT HORIZON PIGMENT DYE SS

ナンバリングのアイテムを出品してます!

値下げ不可 90s PANTERA ヴィンテージ Tシャツ L パンテラ



犬tシャツ ダックスフンド 2XL相当

#LYNどれ? #NBRどれ?

WACKO MARIA ワコマリア ブラック Tシャツ

で検索して頂くと見れるので

【超希少コラボ】NIKE × STUSSY ビッグロゴ入りTシャツ 人気カラー

是非チェックしてみて下さい

マルジェラ Tシャツ 切り替え カットソー ブラック×ネイビー カットソー



新品 L 正規品 ナヴ イタミ コラボ DEMONS 女神 プリント Tシャツ

まだまだこの年代のものを出してます!

【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ定番人気カラーTシャツ/536

#50sどれ? で検索してみて下さい

PANTERA 5MiNUTES ALONETシャツパンテラ染み込み大判プリント



KITH STAR WARS TEE RETURN OF THE JEDI

〝 レーヨン サソリ ビンテージ ランタグ xx

ルイヴィトン ワンポイント刺繍LVロゴ tシャツ ブルー イエロー cl03

ジャンティーク jantiques roku toro hooked vintage 40s 50s 40年代 50年代 …〟

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

